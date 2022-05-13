В России спрогнозировали падение спроса на офисных сотрудников

«Известия»: в России ожидается падение спроса на офисных сотрудников

Рынок труда в России ждет переформатирование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.

В частности, аналитики прогнозируют, что в стране ожидается падение спроса на офисных сотрудников, при этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится. Зарплаты рабочего класса также могут подрасти на фоне стагнации доходов «белых воротничков».

Прогноз основан с учетом таких аспектов как налаживание в стране собственных производств, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. Все это потребует большего числа рабочих. Более того, отмечает издание, дефицит таких кадров уже наблюдается на рынке труда.

Впрочем, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, ситуацию не стоит рассматривать однобоко. По его словам, трудно предположить, что в России не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории работником «умственного труда».

4 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России остается достаточно стабильной: число безработных на сегодня составляет 3,1 миллиона и не растет. Также министр назвал число россиян, которые работают в формате неполной занятости. По его словам, это еще 110 тысяч человек. Министр добавил, что на портале «Работа в России» сейчас размещены порядка 1,9 миллиона вакансий. Кроме того, разработанные меры поддержки труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. «На это у нас предусмотрено более 90 миллиардов рублей в федеральном бюджете», — уточнил Котяков.

27 апреля стало известно, что ФСИН решила привлекать IT-специалистов из российских тюрем к удаленной работе на отечественные коммерческие компании. Такие обращения поступили от предпринимателей из ряда регионов страны, рассказал заместитель главы ведомства Александр Хабаров. Он пояснил, что речь идет об IT-шниках , которые отбывают наказание в исправительных центрах. Инициатива пока находится в стадии разработки, отметил он.