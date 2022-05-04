Ситуацию на рынке труда в России назвали достаточно стабильной

Министр руда Котяков: число безработных составляет 3,1 миллиона человек

В настоящее время ситуация на рынке труда в России остается достаточно стабильной. Число безработных на сегодня составляет 3,1 миллиона и не растет. Об этом сообщил в среду, 4 мая, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Также министр назвал число россиян, которые работают в формате неполной занятости. По его словам, это еще 110 тысяч человек. Министр добавил, что на портале «Работа в России» сейчас размещены порядка 1,9 миллиона вакансий. Кроме того, разработанные меры поддержки труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. «На это у нас предусмотрено более 90 миллиардов рублей в федеральном бюджете», — уточнил Котяков.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала марта официальная безработица в России сократилась с 682,8 тысячи человек на 1 марта до 678,2 тысячи человек. В то же время она признала, что все больше организаций сообщает об увеличении числа работников в простое или в режиме неполной занятости.

Однако безработица — не главный риск на российском рынке труда. Российская трудовая модель устроена таким образом, что работодатели стараются избежать увольнений и не портить статистику. Вместо этого происходит ущемление прав сотрудников, а те оказываются в безвыходной ситуации из-за сокращения вакансий. В качестве одной из главных проблем были названы трудности с устройством на работу, которые испытает впервые вышедшая на рынок труда молодежь.