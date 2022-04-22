Названо число безработных в России

Вице-премьер Голикова сообщила о 678 тысячах зарегистрированных безработных в России

Число безработных в России осталось прежним по сравнению с 1 марта, однако на рынке труда фиксируются негативные тенденции. Соответствующие оценки привела вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует РИА Новости.

«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля — 678,2 тысячи человек», — назвала она оценки.

Говоря о негативных тенденциях, Голикова пояснила, что все больше организаций сообщает об увеличении числа работников в простое или в режиме неполной занятости. При этом она подчеркнула, что растет число вакансий на портале «Работа в России», где представлено почти два миллиона предложений о работе.

На ситуации на рынке труда потенциально может сказаться уход западных компаний, сообщающих о прекращении или приостановке работы в стране после начала военной операции на Украине.

Однако пока международные гиганты продолжают платить зарплаты: по оценкам СМИ, деньги по-прежнему получают по меньшей мере 188 тысяч человек, и, скорее всего, реальная цифра гораздо выше. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 2022 году безработица в России по итогам года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.