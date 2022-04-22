Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо число безработных в России

Вице-премьер Голикова сообщила о 678 тысячах зарегистрированных безработных в России

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Число безработных в России осталось прежним по сравнению с 1 марта, однако на рынке труда фиксируются негативные тенденции. Соответствующие оценки привела вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует РИА Новости.

«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля — 678,2 тысячи человек», — назвала она оценки.

Говоря о негативных тенденциях, Голикова пояснила, что все больше организаций сообщает об увеличении числа работников в простое или в режиме неполной занятости. При этом она подчеркнула, что растет число вакансий на портале «Работа в России», где представлено почти два миллиона предложений о работе.

На ситуации на рынке труда потенциально может сказаться уход западных компаний, сообщающих о прекращении или приостановке работы в стране после начала военной операции на Украине.

Однако пока международные гиганты продолжают платить зарплаты: по оценкам СМИ, деньги по-прежнему получают по меньшей мере 188 тысяч человек, и, скорее всего, реальная цифра гораздо выше. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 2022 году безработица в России по итогам года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.