Безработицу из-за санкций назвали не главным риском на рынке труда

Экономисты РАН перечислили основные риски на рынке труда из-за санкций

В условиях внешнего санкционного давления рынок труда в России сталкивается с многочисленными рисками, а официальная безработица — не главный из них. К такому выводу в ходе круглого стола Центра политики занятости и социально-трудовых отношений и Центра экономической теории социального сектора, состоявшемся 26 апреля, пришли эксперты Института экономики РАН, сообщает РБК.

Как отметила заведующая Центром политики занятости и социально-трудовых отношений ИЭ РАН Ирина Соболева, российская трудовая модель устроена таким образом, что работодатели стараются избежать увольнений и не портить статистику. Вместо этого происходит ущемление прав сотрудников, а те оказываются в безвыходной ситуации из-за сокращения вакансий.

В качестве одной из главных проблем были названы трудности с устройством на работу, которые испытает впервые вышедшая на рынок труда молодежь. Также среди перечисленных сложностей говорилось о меньшем желании отстаивать свои права, ведь сама по себе угроза сокращения заставляет работника крепче держаться за свое место любой ценой.

При этом старший научный сотрудник ИЭ РАН Стелла Долматова отметила, что мораторий на проверки для бизнеса до конца 2022 года, который ввело правительство в качестве одной из мер поддержки, может ухудшить ситуацию с правами работников. В том числе речь идет о росте неформальной занятости.

По мнению Соболевой, текущая политика максимального сохранения кадров на предприятиях вкупе с очевидной необходимостью увеличить нагрузку на предприятия, работающие в области импортозамещения и гособоронзаказа, будет тормозить структурную перестройку. Речь идет о том, что латентная безработица в определенных отраслях будет спрятана за счет мер финансовой поддержки со стороны властей, а работники в других областях окажутся перегружены.

Проблемой для России станет отток трудовых мигрантов из стран СНГ, которые столкнутся с падением доходов. Компенсировать этот дефицит можно будет за счет переобучения или привлечения студентов, домохозяек и пенсионеров. Куда опаснее, подчеркнула эксперт, отток из страны «элитного человеческого капитала», в том числе в IT-отрасли. Ведущий научный сотрудник ИЭ РАН Алексей Седлов оценил его в семь процентов на текущий момент.

Отдельной опасностью старший научный сотрудник ИЭ РАН Елена Кубишин назвала возможный рост преступности. На фоне снижения доходов люди будут искать способы дополнительного заработка, в том числе не всегда законные. Среди таких способов она указала телефонные и интернет-мошенничества, угон автомобилей и разбор их на запчасти.

Способов решения возникающих проблем в ближайшее время она не видит. По мнению Кубишин, чтобы справиться с возникшими трудностями, нужны десятилетия, и рассматривать их нужно именно в такой перспективе. В том числе следует расширять возможности дополнительного образования и профессиональной переподготовки. По этим направлениям Россия более чем в два раза отстает от США и скандинавских стран, причем именно тут особенно важно участие государства.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала марта официальная безработица в России сократилась с 682,8 тысячи человек на 1 марта до 678,2 тысячи человек. В то же время она признала, что все больше организаций сообщает об увеличении числа работников в простое или в режиме неполной занятости.