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Расчленившую любовника россиянку приговорили к сроку

В Саратове суд приговорил к 9 годам колонии женщину, убившую и расчленившую любовника

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к девяти годам колонии 35-летнюю местную жительницу, которая убила своего любовника после ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в ночь на 14 июля 2019 года пара поругалась. Подсудимая схватила нож и ударила возлюбленного в грудь. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело убитого ножовкой по металлу и вывезла в лес.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Свою вину россиянка не признала, однако суд счел доказательства убедительными. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшей 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале жителя поселка Бисерть обвинили в убийстве. Он раньше времени вернулся домой из командировки и застал жену в постели с любовником. Сначала он зарезал соперника, а затем бросился в погоню за сбежавшей супругой. Ее мужчина зарезал около магазина.

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Мария Рубникович
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