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Создан компьютер на основе водорослей

EES: в Кембриджском университете создали компьютер, работающий на энергии водорослей

Изображение: Paolo Bombelli

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) рассказали о создании компьютера, работающего на энергии водорослей. Результаты исследования опубликованы в журнале Energy & Environmental Science.

Специалисты собрали систему на основе микропроцессоров ARM Cortex M0+ и биоаккумулятора на базе штамма пресноводных цианобактерий Synechocystis. Получившийся компьютер беспрерывно работал на энергии водорослей более полугода.

Ученые рассказали, что в лабораторных условиях аккумулятор на основе водорослей мог вырабатывать небольшое количество энергии. Слабый электрический ток, получившийся в результате фотосинтеза, передавался на алюминиевый электрод и использовался для питания микропроцессора.

«Мы были впечатлены тем, насколько исправно система работала в течение длительного периода времени — мы думали, что она остановится через несколько недель, но она продолжала работать», — заявил автор исследования доктор Паоло Бомбелли. По словам ученого, водоросли не нуждаются в питании, потому что они сами создают себе пищу в процессе фотосинтеза. Полученные в ходе исследования выводы можно будет использовать в создании автономных гаджетов для умного дома.

В начале мая входящий в состав «Ростеха» холдинг «Росэлектроника» представил Bluetooth-датчики для умного дома. Разработанные в России датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля.

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Андрей Ставицкий
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