Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военный эксперт описал сценарий прямого противостояния между Россией и НАТО

Военный эксперт Сивков назвал ядерное оружие первой целью при столкновении России и НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Доктор военных наук Константин Сивков описал сценарий прямого противостояния между Россией и НАТО. В беседе с изданием «Украина.ру» он отметил, что первыми целями для обеих сторон станут склады с ядерным оружием.

По его словам, сначала боевые действия будут вестись обычным оружием. В это время по складам и позициям ядерного вооружения будут нанесены наиболее интенсивные мощные удары, уточнил Сивков.

Военный эксперт также добавил, что в случае, если США поставят ядерное оружие Польше, Россия развернет дополнительные соединения ракетных комплексов «Искандер» на территории Белоруссии или Калининградской области. В то же время он усомнился, что Вашингтон решится на такой шаг.

«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно польскому премьер-министру, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят», — уверен Сивков.

Ранее бывший сенатор и депутат Европарламента от Варшавы Богдан Пенк заявил, что размещение ядерного оружия США на территории Польши повысит статус страны на международной арене и станет способом запугать Россию. Политик понадеялся, что Вашингтон расширит военное присутствие в Польше и поспособствует вооружению республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО
Лавров заявил о сомнениях в безобидности вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия назвала главные недостатки европейских армий
Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков
В России выявили 4896 случаев коронавируса
Мужчина сделал предложение возлюбленной в необычном месте и подвергся критике
Россия уничтожила нефтезавод для обеспечения военной техники ВСУ под Полтавой
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в мае
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 пунктов управления ВСУ
Крупнейшая судоходная компания России продала часть флота из-за долгов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.