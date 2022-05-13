Военный эксперт описал сценарий прямого противостояния между Россией и НАТО

Военный эксперт Сивков назвал ядерное оружие первой целью при столкновении России и НАТО

Доктор военных наук Константин Сивков описал сценарий прямого противостояния между Россией и НАТО. В беседе с изданием «Украина.ру» он отметил, что первыми целями для обеих сторон станут склады с ядерным оружием.

По его словам, сначала боевые действия будут вестись обычным оружием. В это время по складам и позициям ядерного вооружения будут нанесены наиболее интенсивные мощные удары, уточнил Сивков.

Военный эксперт также добавил, что в случае, если США поставят ядерное оружие Польше, Россия развернет дополнительные соединения ракетных комплексов «Искандер» на территории Белоруссии или Калининградской области. В то же время он усомнился, что Вашингтон решится на такой шаг.

«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно польскому премьер-министру, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят», — уверен Сивков.

Ранее бывший сенатор и депутат Европарламента от Варшавы Богдан Пенк заявил, что размещение ядерного оружия США на территории Польши повысит статус страны на международной арене и станет способом запугать Россию. Политик понадеялся, что Вашингтон расширит военное присутствие в Польше и поспособствует вооружению республики.