Глава МИД Финляндии назвал Россию «важным соседом»

Глава МИД Финляндии Хаависто: Россия является «важным соседом», но отношения сложные

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал Россию важным соседом. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, у России и Финляндии были позитивные отношения во времена, когда у власти находились Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, он отметил, что из-за начала спецоперации на Украине и вопросов структуры обеспечения безопасности в Европе отношения становятся очень сложными. Глава ведомства также признал, что напряженность в отношениях двух стран будет продолжаться определенное время.

Ранее Хаависто назвал срок подачи заявки на вступление в НАТО. По его словам, Финляндия подаст заявку на вступление в альянс на следующей неделе, если это одобрит парламент. Он отметил, что Швеция, возможно, подаст свою заявку в такой же срок. Министр отметил, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией.

