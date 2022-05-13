«ВКонтакте» разрешит разработчикам IT-сервисов использовать технологии VK Video

«ВКонтакте» решила открыть технологии VK Video для разработчиков IT-сервисов

«ВКонтакте» разрешит разработчикам IT-сервисов пользоваться технологиями видеоплатформы VK Video — социальная сеть предоставит им собственные возможности по созданию видео и трансляций, также откроется сама инфраструктура портала. Об этом заявил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь во время конференции HighLoad++ Foundation, сообщается в пресс-релизе компании.

В соцсети отметили, что разработчики будут использовать инфраструктуру платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также SDK (software development kit, комплект для разработки программного обеспечения — прим. «Ленты.ру») видеоплеера и быстрой перекачки медиафайлов для Web-, iOS- и Android-приложений.

У разработчиков благодаря VK Видео и SDK теперь есть готовые решения по работе с видео. Технологии видеоплатформы обеспечат загрузку и хранение записей, а также организацию прямых трансляций с минимальными задержками, пояснили во «ВКонтакте».

Уточняется также, что VK Видео проведет встречи для первых десяти обратившихся команд, чтобы помочь разработчикам и выяснить основные потребности бизнеса. Кроме того, специалисты платформы объяснят детали, как разобраться в инфраструктуре VK Видео и как в нее интегрироваться.

Как рассказал технический директор соцсети, VK Видео объединяет множество технических решений и инфраструктуру хранения и доставки контента. Такие технологии сейчас востребованы при создании разных типов материалов соцсети. «Мы видим спрос и за пределами компании. Мы хотим снизить порог вхождения для создания сложных видеосервисов, тем самым помочь в том числе и начинающим специалистам, молодым разработчикам стартапов», — заявил Тоболь.

В распоряжении создателей сервисов будут все ключевые достоинства платформы: плеер под Web, iOS и Android с самым быстрым первым кадром и поддержкой 4К, мгновенная обработка видео, автоматический подбор качества, быстрая доставка контента и низкие задержки в прямых эфирах, а также облачная инфраструктура VK Видео.