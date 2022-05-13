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В Северной Корее вспышка неизвестной лихорадки затронула 350 тысяч человек

Yonhap: вспышка неизвестной лихорадки затронула 350 тысяч человек в КНДР

Фото: Edgar Su / Reuters

В КНДР сообщили о вспышке неизвестной лихорадки. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что всего вспышка затронула 350 тысяч человек. 162 тысячи жителей страны уже прошли лечение. Тем не менее, не уточняется, имеет ли данная неизвестная лихорадка какое-либо отношение к коронавирусу.

Ранее власти Северной Кореи назвали число заболевших коронавирусом в стране. Согласно опубликованным данным, в Северной Корее коронавирусом заболели более 18 тысяч человек. Кроме того, зафиксировано 6 летальных случаев заболевания.

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Марина Совина
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