Минобороны заявило об уничтожении Су-27 и 15 беспилотников ВВС ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении Су-27 и 15 беспилотников ВВС ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-27 и 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Су-27 был сбит в районе города Лозовая Харьковской области, а БПЛА — в Харьковской и Запорожской областях и Донецкой народной республике.

Согласно уточненным данным Минобороны, с начала специальной операции России на Украине уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов и 842 БПЛА ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО, которая была произведена в США.

Спецоперация России на Украине и в Донбассе была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской республикам, о признании Россией которых было объявлено ранее.