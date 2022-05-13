Минобороны заявило о ликвидации американской радиолокационной станции на Украине

Минобороны: авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию оповещения ПВО

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО, которая была произведена в США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, станция американского производства была ликвидирована в районе Харькова. Также там уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил Конашенков.

Минобороны также доложило, что российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В апреле Конашенков сообщал об уничтожении ангаров с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов. Оно было поставлено украинским войскам из США и Евросоюза, уточнил он. На другом захваченном складе российские военные обнаружили как советское, так и поставленное странами НАТО вооружение — противотанковые комплексы Javelin и NLAW.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в спецоперацию.