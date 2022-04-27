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Минобороны сообщило об уничтожении ангаров с оружием на Украине

Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» партии иностранного оружия в Запорожье

Фото: Globallookpress.com

Высокоточными ракетами «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, иностранное оружие и боеприпасы были поставлены США и Евросоюзом для украинских войск.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские военные захватили полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранились около тысячи единиц вооружения. На захваченном складе находилось как советское, так и поставленное странами НАТО вооружение — противотанковые комплексы Javelin и NLAW.

Военные эксперты США, которые выступали на слушаниях в комитете палаты представителей страны по вооруженным силам, пожаловались, что у Соединенных Штатов скоро иссякнут последние запасы оружия в случае, если Вашингтон продолжит совершать поставки Киеву.

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Сергей Истомин
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