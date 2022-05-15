Чурикова высказалась о влиянии повестки на итоги «Евровидения»

Телеведущая Чурикова связала победу Украины на «Евровидении» с новостной повесткой

Песня «Stefania», с которой украинская группа Kalush Orchestra 14 мая победила на «Евровидении-2022» в итальянском Турине, была достойной. Но на такой высокий результат повлияла в том числе и новостная повестка. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала телеведущая Яна Чурикова.

По ее словам, итоги голосования всегда зависят от происходящего в мире.

В конкурсе не существует вакуума, поэтому конъюнктура и повестка всегда отражаются на результате. С другой стороны, нельзя отрицать, что песня — вполне себе достойный музыкальный продукт. Два таких пункта друг другу не противоречат. Но украинские заявки некоторых прошлых лет чисто музыкально гораздо сильнее Яна Чурикова телеведущая

Группа Kalush Orchestra выступает в стиле фолка и хип-хопа. Композиция «Stefania» посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям. Ей пророчили победу, и она набрала большинство голосов зрителей.

631 голос отдали зрители Евровидения украинской группе Kalush Orchestra

При этом Яна Чурикова обращает внимание на особенности голосования на песенном конкурсе.

«Оценки на "Евровидении" строятся из двух частей. Первое — это оценки жюри, и там украинская группа не победила, там победила Великобритания. А как раз зрители сделали Украину победительницей, поэтому что тут говорить — такое вот народное мнение», — сказала телеведущая.

По решению жюри украинцы занимали четвертое место, но в зрительском голосовании получили 439 баллов из 468 возможных.

Второе место на конкурсе заняла Великобритания с результатом 466 голосов. Третьей стала Испания.

Это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции на первое место вышла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016 выиграла исполнительница Джамала с композицией «1944».

Поздравления Владимира Зеленского

По правилам «Евровидения» в следующем году конкурс должен будет пройти на Украине. Президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил музыкантов за победу, а зрителей за высокую оценку.

Он пообещал, что украинские власти сделают все, чтобы когда-нибудь конкурс прошел в Мариуполе.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз», — заявил украинский лидер.

Слова о поддержке Украины

В завершении выступления солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк попросил поддержать Украину. Это заявление расценили как политическое высказывание, что запрещено правилами конкурса.

В Европейском вещательном союзе, который организовывает состязание, сочли, что слова музыканта носят гуманитарный характер.

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — говорится в сообщении.

Россию в этом году не допустили до участия в конкурсе из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения».

