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В РПЦ высказались против компьютерных игр

Митрополит Иларион сравнил компьютерные игры с наркотиками

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Русская православная церковь считает компьютерные игры своеобразным наркотиком. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он пояснил, что церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, поскольку те способны «на какое-то время выбить человека из его нормального состояния, погрузить в иллюзорный мир» и несут в себе опасность зависимости. По этой причине, отметил митрополит, РПЦ не участвует в создании компьютерных игр так же, как и в производстве наркотиков.

20 апреля президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. Он добавил, что в настоящее время больше востребованы познавательные вещи, развивающие человека и его интеллект. Путин предложил делать, например, игры про историю.

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Марина Совина
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