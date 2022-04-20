Президента Путина насторожила популярность компьютерных игр

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. Об этом сообщает ТАСС.

«Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», — подчеркнул президент. Он добавил, что в настоящее время больше востребованы познавательные вещи, развивающие человека и его интеллект. Путин предложил делать, например, игры про историю.

Ранее глава государства поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах перед уроками. При этом он призвал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

О том, что в российских школах ведут обязательное исполнение гимна перед уроками с 1 сентября, 19 апреля сообщил глава министерства просвещения страны Сергей Кравцов. Кроме того, с начала учебного года введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебного года, добавил он.