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Путина насторожила популярность компьютерных игр

Президента Путина насторожила популярность компьютерных игр

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. Об этом сообщает ТАСС.

«Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», — подчеркнул президент. Он добавил, что в настоящее время больше востребованы познавательные вещи, развивающие человека и его интеллект. Путин предложил делать, например, игры про историю.

Ранее глава государства поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах перед уроками. При этом он призвал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

О том, что в российских школах ведут обязательное исполнение гимна перед уроками с 1 сентября, 19 апреля сообщил глава министерства просвещения страны Сергей Кравцов. Кроме того, с начала учебного года введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебного года, добавил он.

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Юлия Ямпольская
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