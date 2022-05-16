Финляндия и Швеция отказали Турции в экстрадиции 33 подозреваемых в терроризме

Финляндия и Швеция отказались выдать Турции на экстрадицию 33 возможных членов РПК

Финляндия и Швеция отказались удовлетворить запрос властей Турции на экстрадицию 33 человек, подозреваемых в причастности к деятельности группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической). Об этом пишет Reuters.

По информации турецких СМИ, власти страны направили несколько просьб выдать им «террористов из РПК», однако Хельсинки и Стокгольм отказались идти на это. Причины такого шага не раскрываются.

Эти события развиваются на фоне резкого протеста Турции в ответ на возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обе страны превратились в «гостевой дом для террористических организаций» (в частности, РПК), поэтому не считает их присоединение к альянсу чем-то позитивным.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Хельсинки и Стокгольм в открытой поддержке курдов и подчеркнул, что население Турции в большинстве своем выступает против вступления стран в НАТО.