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Спорт

Черчесов ответил на вопрос о возвращении в российский клуб

Тренер «Ференцвароша» Черчесов рассказал, что ему предлагали работу в российских клубах
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возвращении в российский клуб. Его слова передает «Матч ТВ».

Специалист рассказал, что ему предлагали работу в России. «Я говорю — звоните в клуб, у меня контракт. Мы заняты здесь работой. Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи», — поделился он.

В сезоне-2021/2022 Черчесов сделал золотой дубль. 24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Команда обеспечила себе титул за четыре тура до конца первенства страны. 11 мая клуб под руководством российского тренера завоевал Кубок Венгрии.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы летом прошлого года.

Дарья Коршунова
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