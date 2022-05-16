В Татарстане проведут открытый показ инклюзивного перформанса

Музей-заповедник «Казанский Кремль» проведет 18 мая показ перформанса Freeктуй

Музей-заповедник «Казанский Кремль» станет площадкой проведения открытого показа инклюзивного перформанса Freeктуй 18 мая. Об этом со ссылкой на представителей Министерства культуры Татарстана сообщает информационное агентство «Татар информ».

В агентстве отмечают, что из 25 участников проекта пятеро с инвалидностью. Все желающие могут посетить мероприятие бесплатно, однако предварительно необходимо зарегистрироваться.

«Freeктуй — это не результат, это праздник, ритуал, процесс, за рамками которого большая жизнь каждого участника», — отметили на сайте мероприятия, подчеркнув, что мероприятие начнется с двух творческих акций, которые будут параллельно разворачиваться в разных локациях.

В роли наставников выступила режиссер «Творческой инклюзивной студии "Э-моция"» Неля Суркина. Кроме того, в подготовке мероприятия принял участие мастер-перформер и хореограф Нурбек Батулла. В пресс-службе указали, что проект реализован на средства гранта «Росмолодежи».