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В Оке обнаружили тело россиянина с ножевыми ранениями

Под Тулой возбудили дело после обнаружения в Оке тела мужчины с ножевыми ранениями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тульской области тело россиянина с колото-резаными ранами обнаружили в Оке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Тульской области.

По данным следствия, тело погибшего заметили 16 мая недалеко от микрорайона Петровка в Алексине. На место происшествия выехал руководитель регионального управления СКР Владимир Усов, который проконтролировал работу следственно-оперативной группы.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По предварительным данным, погибший — 52-летний местный житель. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность убийцы.

Ранее в Волгограде на автобусной остановке нашли тело сбежавшего из ИК-26 заключенного. Его обнаружили прохожие, признаков насильственной смерти на теле не было. Следователи сняли отпечатки пальцев погибшего и установили его личность. Им оказался 40-летний осужденный, отбывавший наказание за грабеж.

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Елизавета Новикова
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