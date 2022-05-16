Лжесотрудники СКР и ГИБДД забрали миллион рублей у российского пенсионера

На Урале аферисты под видом сотрудников СКР и ГИБДД обманули пенсионера на миллион рублей

На Урале аферисты под видом российских силовиков забрали у 67-летнего пенсионера миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, когда пожилой мужчина ехал на автомобиле Volvo по Предельной улице в Екатеринбурге, с ним поравнялся водитель другой машины и сообщил, что тот наехал на человека. После этого пенсионер вышел из авто и увидел, что на дороге за его иномаркой сидит неизвестный. Растерявшийся водитель решил оказать ему первую помощь и отвезти в травмпункт. По пути «пострадавший» рассказал, что он полковник и работает в Следственном комитете. Также он показал служебное удостоверения и позвонил по телефону секретарю, предупредив, что из-за аварии не сможет участвовать в важном совещании. Позже пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился майором ГИБДД, и сказал что ему грозит уголовное дело и тюремный срок.

Также лжесотрудник СКР заявил, что из-за ДТП он повредил часы стоимостью около трех миллионов рублей, и потребовал возместить ущерб. Пенсионер сказал, что у него нет такой большой суммы и что он сможет отдать только миллион рублей. После этого «потерпевший» отказался ехать в больницу и сказал, что отправит к дому «нарушителя» знакомого, который заберет деньги.

После того, как водитель отдал миллион аферисту, он понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту случившегося возбудили дело. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленников.

«Нужно знать, что лжесиловики могут представляться людям не только представителями СКР, МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но и сотрудником любого другого государственного ведомства», — резюмировал Горелых.