«Яндекс» ответил на сообщения о переносе штаб-квартиры в Израиль

В «Яндексе» сообщили, что перенос штаб-квартиры из России не планируется

Представители «Яндекса» опровергли слухи о переносе штаб-квартиры в Израиль, сообщает РИА Новости. Компания не планирует релоцировать ее из Москвы или перевозить команду из России.

В «Яндексе» добавили, что офис в Тель-Авиве существует уже много лет — он работает над развитием сервиса такси Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других платформ. «Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом», — рассказали в компании.

Ранее израильская деловая газета Calcalist сообщила, что сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой о содействии в переводе организации из России в Израиль. «Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям», — цитирует издание его письмо.

В Calcalist добавили, что руководство «Яндекса» интересовалось возможностью перевода части штата из России еще в начале марта. Издание добавило, что Волож решил разделить компанию на две: одна останется в России, а вторая, международная, будет работать со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Бизнесмен получил гражданство Израиля в 2017 году и в настоящее время проживает на его территории.