Во Франции заявили о провале политики Европы в отношении России

Французский политик Буффето заявил о «непостижимой оплошности» Европы в отношении России

Санкционная политика Европы в отношении России терпит провал, считает французский политик Стефан Буффето. С таким утверждением он выступил в материале для Boulevard Voltaire.

По его словам, европейские страны допустили «непостижимую оплошность» еще в период распада Советского Союза, когда Россию следовало интегрировать в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии.

Политик напомнил, что государства поступили с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо.

Буффето выразил мнение, что именно США в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. При этом Россию он назвал неотъемлемым элементом поддержания мирового порядка.

Ранее на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) признали, что попытки США и европейских государств изолировать Россию от глобальных процессов не достигли успехов, а Россия активно развивает сотрудничество с Китаем, Индией, Арабским миром, странами Латинской Америки. по заявлениям экспертов, товарооборот России с этой Китаем в период с января по апрель вырос на 25,9 процента и составил 51 миллиард долларов, экспорт увеличился на 11 процентов, а импорт — почти на 38 процентов.