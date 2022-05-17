В США предсказали Украине катастрофу в случае нападения на территорию России

Forbes: нападение на территорию России обернется для Украины катастрофой

Попытка вторгнуться на территорию России обернется для Украины катастрофой. Такой исход возможного нападения со стороны украинских военных предсказал американский военный эксперт Майкл Пек в своей статье для издающегося в США Forbes.

По словам специалиста, в настоящее время предпосылок для подобного вторжения нет, однако в сложившихся условиях нельзя исключать ничего. Тем не менее, считает Пек, в случае если киевские власти решатся на такие маневры, они могут столкнуться с крайне неприятными последствиями.

«Продвижение в Россию, скорее всего, будет огромной ошибкой... По мнению ряда западных военных экспертов, нападение на российскую территорию стало бы катастрофой для Украины», — заявил автор материала.

Он отметил, что украинская армия все еще уступает российской по числу подготовленных солдат и имеющемуся вооружению. Таким образом, при попытке вторгнуться на территорию России задействованные в наступлении бойцы ВСУ, скорее всего, будут быстро разгромлены. Кроме того, в результате подобной операции украинские фланги бы растянулись и оказались открытыми для окружения и контратаки.

В то же время, уточнил Пек, многие аналитики полагают, что, действуя подобным образом, ВСУ не смогли бы нанести российским военным никакого реального урона. Это связано с тем, что Россия — огромная страна с обширной сетью военной инфраструктуры, пояснил эксперт. «Ограниченное вторжение почти не будет иметь военного воздействия», — подчеркнул он.

Ранее в мае бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки Вооруженных сил России.