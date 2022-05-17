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В США предсказали Украине катастрофу в случае нападения на территорию России

Forbes: нападение на территорию России обернется для Украины катастрофой

Фото: Jorge Silva / Reuters

Попытка вторгнуться на территорию России обернется для Украины катастрофой. Такой исход возможного нападения со стороны украинских военных предсказал американский военный эксперт Майкл Пек в своей статье для издающегося в США Forbes.

По словам специалиста, в настоящее время предпосылок для подобного вторжения нет, однако в сложившихся условиях нельзя исключать ничего. Тем не менее, считает Пек, в случае если киевские власти решатся на такие маневры, они могут столкнуться с крайне неприятными последствиями.

«Продвижение в Россию, скорее всего, будет огромной ошибкой... По мнению ряда западных военных экспертов, нападение на российскую территорию стало бы катастрофой для Украины», — заявил автор материала.

Он отметил, что украинская армия все еще уступает российской по числу подготовленных солдат и имеющемуся вооружению. Таким образом, при попытке вторгнуться на территорию России задействованные в наступлении бойцы ВСУ, скорее всего, будут быстро разгромлены. Кроме того, в результате подобной операции украинские фланги бы растянулись и оказались открытыми для окружения и контратаки.

В то же время, уточнил Пек, многие аналитики полагают, что, действуя подобным образом, ВСУ не смогли бы нанести российским военным никакого реального урона. Это связано с тем, что Россия — огромная страна с обширной сетью военной инфраструктуры, пояснил эксперт. «Ограниченное вторжение почти не будет иметь военного воздействия», — подчеркнул он.

Ранее в мае бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки Вооруженных сил России.

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Варвара Кошечкина
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