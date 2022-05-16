Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немецкий генерал рассказал о превосходстве России на Украине

Немецкий генерал Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки Вооруженных сил России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Комментируя спецоперацию России, Вад указал, что российская армия слишком сильна, так как обладает превосходством на земле и в воздухе. Он также заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия определяет ход развития событий на Украине, резюмировал генерал.

Шансы Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. По его мнению, спецоперация идет не по плану российской стороны. «Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он.

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.

До этого Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины. Он призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц счел бесполезной помощь Украине против России. Политик утверждает, что украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США направили в качестве военной помощи. «Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении», — утверждает он.

Новый пакет помощи

7 мая президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
«Буду до последнего сражаться» Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Что он говорил о России и битве за Донбасс?
«Буду до последнего сражаться»Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Что он говорил о России и битве за Донбасс?
10 мая 2022

Американский лидер также сообщил, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.

В Белом доме сообщили, что стоимость нового пакета военной помощи Украине составит до 150 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Обкатка новых технологий

5 мая стало известно, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные впервые применили станцию спутниковой связи Р-441 «Ливень». Эффективность новой разработки подтвердили в ходе СВО. «Ливень» разработали в качестве замены комплексов Р-440 «Кристалл». Станция Р-441 предназначена для обеспечения связи в стратегическом и оперативном звене управления. Система использует ретрансляторы искусственных спутников Земли «Глобус-1» и «Меридиан». Р-441 обеспечивает связь с любыми станциями и командно-штабными машинами. Система может самостоятельно наводить антенное оборудование на спутник по заданным координатам. Также «Ливень» в десять раз превосходит предшественников по защищенности закрытого сигнала и возможности работать в сложной радиопомеховой обстановке.

Материалы по теме:
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

Также в зоне спецоперации были замечены модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с новым вооружением и танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
Названа оптимальная стоимость туров в Турцию в июне
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Врач озвучил россиянам четыре неожиданных факта о раке
Мужчина попал под суд из-за украденного лисой кошелька
Блогерша нанесла автозагар на лицо и осталась с внешностью орангутана
Москвичам объяснили зависимость капремонта от типа фасада здания
Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией
Стало известно о снижении заявки на прокачку российского газа через Украину
Apple «похоронит» разъем Lightning
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.