Немецкий генерал Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки Вооруженных сил России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Комментируя спецоперацию России, Вад указал, что российская армия слишком сильна, так как обладает превосходством на земле и в воздухе. Он также заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия определяет ход развития событий на Украине, резюмировал генерал.

Шансы Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. По его мнению, спецоперация идет не по плану российской стороны. «Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он.

В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.

До этого Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины. Он призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц счел бесполезной помощь Украине против России. Политик утверждает, что украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США направили в качестве военной помощи. «Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении», — утверждает он.

Новый пакет помощи

7 мая президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование.

Американский лидер также сообщил, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.

В Белом доме сообщили, что стоимость нового пакета военной помощи Украине составит до 150 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Обкатка новых технологий

5 мая стало известно, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные впервые применили станцию спутниковой связи Р-441 «Ливень». Эффективность новой разработки подтвердили в ходе СВО. «Ливень» разработали в качестве замены комплексов Р-440 «Кристалл». Станция Р-441 предназначена для обеспечения связи в стратегическом и оперативном звене управления. Система использует ретрансляторы искусственных спутников Земли «Глобус-1» и «Меридиан». Р-441 обеспечивает связь с любыми станциями и командно-штабными машинами. Система может самостоятельно наводить антенное оборудование на спутник по заданным координатам. Также «Ливень» в десять раз превосходит предшественников по защищенности закрытого сигнала и возможности работать в сложной радиопомеховой обстановке.

Также в зоне спецоперации были замечены модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с новым вооружением и танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.