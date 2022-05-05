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Российский «Ливень» подтвердил эффективность в ходе спецоперации

«Армейский стандарт»: станция «Ливень» подтвердила эффективность в ходе спецоперации

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные впервые применили станцию спутниковой связи Р-441 «Ливень». Эффективность новой разработки подтвердили в ходе СВО, пишет «Армейский стандарт».

«Ливень» разработали в качестве замены комплексов Р-440 «Кристалл». Станция Р-441 предназначена для обеспечения связи в стратегическом и оперативном звене управления. Система использует ретрансляторы искусственных спутников Земли «Глобус-1» и «Меридиан».

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Базовую версию станции «Ливень» приняли на вооружение в 1997 году, а с 2015 года в войска поступает усовершенствованная версия Р-441УВ.

Отмечается, что Р-441 обеспечивает связь с любыми станциями и командно-штабными машинами. Система может самостоятельно наводить антенное оборудование на спутник по заданным координатам. Также «Ливень» в десять раз превосходит предшественников по защищенности закрытого сигнала и возможности работать в сложной радиопомеховой обстановке.

Станция базируется на шасси автомобиля повышенной проходимости Урал-43203. Это позволяет занимать позицию в труднодоступных местах.

В апреле гендиректор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Николай Тестоедов сообщил, что российская система персональной мобильной спутниковой связи «Гонец» будет работать глобально.

Ранее в том же месяце в Министерстве обороны США сообщили, что система спутниковой связи Starlink смогла обойти российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Даниил Иринин
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