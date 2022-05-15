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Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить Россию
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. Его слова по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине передает «Коммерсант» со ссылкой на агентства AFP и Reuters.

По мнению генсека, спецоперация идет не по плану российской стороны. «Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он. В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.

Ранее Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины. Он призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

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Марина Совина
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