Генсек НАТО призвал готовиться к затягиванию конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может затянуться на годы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины, передает ТАСС.

«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие», — заявил он.

Столтенберг призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны. «Поэтому мы не отправляем войска НАТО на Украину. Мы поддерживаем эту страну, но НАТО осознанно не является стороной войны», — отметил генсек НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войска страны осуществляют переход к стандартам оружия НАТО. «Президент [Украины] смог убедить президента [США Джо] Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше», — сказал министр.