На Украине заявили о переводе оружия на стандарты НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ переходят на стандарты оружия НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войска страны осуществляют переход к стандартам оружия НАТО. Об этом он сказал в видеообращении в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Слова Кулебы приводит РИА Новости.

В своем выступлении Кулеба заявил, что «украинской армии будет чем воевать». По его словам, она переходит на новый этап.

«Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина попросила у США миллиарды долларов экономической помощи. Согласно заявлению страны, эти средства помогут предотвратить гуманитарный кризис в республике.

21 апреля президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине. Согласно данным источников в правительстве, на Украину отправят артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.