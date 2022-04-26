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Украина попросила у США миллиарды долларов экономической помощи

WP: Украина попросила у США $2 млрд чрезвычайной экономической помощи

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина просит администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в два миллиарда долларов в месяц, заявляя, что без этих средств гуманитарный кризис в стране может усугубиться. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко.

Как заявил Марченко в интервью изданию, эти деньги необходимы для выплаты пенсий, зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на другие гуманитарные нужды. «Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — сказал министр.

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Издание пишет, что Марченко во время визита в Вашингтон заявлял в ходе встреч с американскими чиновниками о том, что Киеву для оплаты своих срочных расходов в апреле, мае и июне необходима помощь в размере не менее пяти миллиардов в месяц, из них два миллиарда долларов поступали бы от США. Помимо этого, в будущем ожидается еще один запрос, касающийся более долгосрочных нужд по восстановлению страны.

21 апреля президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине. По информации источников в правительстве, в составе нового пакета позднее на Украину будут также отправлены артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

Позже Минобороны США уточнило, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.

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Марина Совина
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