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В США объяснили бесполезность помощи Украине против России

Конгрессмен Гетц: украинские чиновники разворуют 40 млд долларов помощи против России

Фото: Octavio Jones / Reuters

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объяснил бесполезность помощи Украины против России. Его слова приводит CNS News.

По мнению Гетца, украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США направили в качестве военной помощи.

«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении», — утверждает он.

Ранее, 9 мая, президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».

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Марк Успенский
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