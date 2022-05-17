Мужчина купил пачку чипсов и обнаружил неприятную находку

Пользователь Reddit рассказал, что купил пачку чипсов и обнаружил в ней странный предмет

Мужчина рассказал, что купил пачку кукурузных чипсов Cheetos и обнаружил в ней странный предмет. Фотографии неприятной находки он опубликовал на сайте Reddit.

«Я нашел это в своей пачке Cheetos, и я понятия не имею, что это такое», — написал пользователь. Публикацию он сопроводил двумя снимками, на которых он достает тонкую пластину из упаковки чипсов.

Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети. Один из комментаторов предположил, что эта пластина может быть частью автомата для упаковки чипсов. «Обычно если вы теряете какой-то элемент оборудования, то вы должны приостановить производство и найти пропавшую вещь. Если она так и не найдена, то вся продукция уничтожается. Но кто-то, видимо, решил не следовать этому правилу», — написал он. Другой пользователь заявил, что это может быть скребок, который используют для чистки конвейерных лент.

Еще один юзер порекомендовал автору публикации сообщить о случившемся в компанию, производящую чипсы. «Они пришлют вам в ответ много пачек Cheetos», — считает он.

Ранее пользователи Reddit поностальгировали по трендам 1990-х годов. Они поделились воспоминаниями о тамагочи, фишках, альбомах с наклейками и других популярных вещах из детства.