России спрогнозировали многомиллионный турпоток в 2022 году

Вице-премьер Чернышенко: в 2022 году турпоток в России может составить 61,8 млн человек

В 2022 году внутренний турпоток в России может составить 61,8 миллиона человек. Такой прогноз сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе мероприятия «Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства": итоги года», передает ТАСС.

По его словам, такой результат будет превышать показатели прошлого года на 8,3 процента. «За первые три месяца мы видим, что очень хороший [турпоток], количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 миллиона», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в прошлом году России удалось перевыполнить план по турпотоку — он достиг 56,5 миллиона человек. При этом регионы посетили около пяти миллионов иностранных путешественников.

Чернышенко добавил, что в 2022 году правительство запланировало направить 52,8 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее в апреле Чернышенко сообщил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма в России и предсказал десятикратный потенциал для его развития. Он признался, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны.