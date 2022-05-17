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Звезда «Великолепного века» вышла в свет в платье российского дизайнера

Актриса Мерьем Узерли появилась на красной дорожке в Каннах в платье дизайнера Юлии Яниной

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Турецко-немецкая актриса, фотомодель Мерьем Узерли вышла в свет в платье российского бренда Yanina Couture. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Знаменитость появилась перед камерами на красной дорожке Каннского кинофестиваля в длинном наряде голубого цвета, украшенном синим бантом в области талии и пышными рукавами, которые напоминали крылья бабочки.

Кроме того, Узерли поделилась в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) видео, на котором фотографируется с фанатами в данном платье. На одном из роликов звезда была запечатлена в компании основательницы марки Yanina Couture Юлии Яниной. В свою очередь, дизайнер также разместила в своем аккаунте совместный снимок со звездой сериала «Великолепный век», сопроводив его фразой «с моей любимой».

В марте британская актриса Кэйт Бекинсэйл появилась на публике в наряде российского дизайнера Камиллы Пурши. Знаменитость посетила вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли-Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди. Свой образ она дополнила серьгами и клатчем в тон.

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Карина Черных
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