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В закрытой школе МГУ раскрыли детали скандала с надругательством над учеником

Ученика пансиона при МГУ хватали за ягодицы двое сверстников

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В закрытой школе МГУ раскрыли детали скандала с надругательством над 12-летним учеником. Как рассказала «Ленте.ру» руководитель структурного подразделения «Лобачевский» Анастасия Кирьянова, мальчик стал жертвой жестокой японской игры «десять рыб».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 12-летний воспитанник классического пансиона при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова рассказал об изнасиловании после конкурса «Девочка моей мечты». По его словам, в общежитии учреждения над ним надругались одноклассник и его старший товарищ. Кирьянова заявила «Ленте.ру», что информация об изнасиловании не соответствует действительности.

По ее словам, дети зажали ребенка, скрутили ему руки за спиной и удерживали в таком положении, пока он не назвал десять рыб. «Пишут про изнасилование ребенка. Игра к этому никакого отношения не имеет, но унижает человеческое достоинство. Я даже не знаю, как это назвать, кроме как дедовщиной», — сказала она.

Кирьянова уточнила, что об инциденте рассказал сотрудник пансионата. К нему подошел пострадавший ученик и пожаловался, что его трогали за ягодицы два мальчика. Они стояли рядом и смеялись. Педагог сделал им замечание и спросил, что произошло. Дети объяснили, что «это игра такая».

Кирьянова уточнила, что, когда проходил конкурс «Девочка моей мечты», от пострадавшего ребенка не было жалоб. О произошедшем узнала наставник класса, услышав, что дети обзываются: она начала разбираться в инциденте, после чего отдельно переговорила с учеником. Она добавила, что матери мальчика рекомендовали обратиться в полицию, и отметила, что причастных к произошедшему детей отправили на дистанционное обучение — сотрудничество с ними будет прекращено.

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Майя Гавашели
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