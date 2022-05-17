Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Российский пилот потерял работу из-за секса с ученицей во время полета

Baza: инструктор летного училища уволился после секса с ученицей в самолете

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Российский пилот-инструктор занялся сексом с ученицей во время полета на самолете и потерял работу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда 28-летний инструктор Сасовского летного училища Илья и 21-летняя курсантка Ирина поднялись в воздух на самолете Cessna 172. Свои похождения они снимали на видео.

В апреле другие сотрудники училища обнаружили в соцсетях кадры, снятые во время полета, и узнали на них Илью. После этого инструктор был вынужден уволиться. Курсантка также ушла из училища.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка из Великобритании склоняла мужчин к сексу во время полета на самолете авиакомпании Etihad. В результате ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.