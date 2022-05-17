Российский пилот потерял работу из-за секса с ученицей во время полета

Baza: инструктор летного училища уволился после секса с ученицей в самолете

Российский пилот-инструктор занялся сексом с ученицей во время полета на самолете и потерял работу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда 28-летний инструктор Сасовского летного училища Илья и 21-летняя курсантка Ирина поднялись в воздух на самолете Cessna 172. Свои похождения они снимали на видео.

В апреле другие сотрудники училища обнаружили в соцсетях кадры, снятые во время полета, и узнали на них Илью. После этого инструктор был вынужден уволиться. Курсантка также ушла из училища.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка из Великобритании склоняла мужчин к сексу во время полета на самолете авиакомпании Etihad. В результате ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.