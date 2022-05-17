Замглавы отделения ВООПИиК задержали за дискредитацию Вооруженных сил России

В Петербурге зампреда ВООПИиК Кононова задержали за дискредитацию Вооруженных сил России

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Конова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в отношении мужчины составили административный протокол по части 3 статьи 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России»).

Подробности о том, что конкретно вменяется Кононову, пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что полиция составила в отношении муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина четыре протокола по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России.