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В Кремле прокомментировали вопрос о переносе выборов

Представитель Путина Песков заявил, что решение о переносе даты выборов не принималось
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Решение о переносе даты единого дня голосования в России не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель президента ответил на вопрос о присутствии этого вопроса в повестке Кремля.

«Никаких решений на сей счет не принималось», — заявил Песков.

Ранее с таким предложением на заседании Госдумы выступил глава партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Необходимость переноса выборов он обосновал проведением спецоперации на Украине.

О начале спецоперации 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины. Кремль заявил об уверенности «в победе в спецоперации».

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Валерий Розенберг
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