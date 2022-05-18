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В США заявили о провокации крушения Boeing 737 в Китае

WSJ заявила о возможной провокации крушения Boeing 737 в КНР пилотами или третьими лицами

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Согласно предварительным отчетам американских властей о причинах крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, произошедшего 21 марта, трагедию могли спровоцировать третьи лица, бывшие на борту: пассажиры или пилоты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием американских документов.

По мнению одного из собеседников издания, «самолет был вынужден делать то, чего хотели» неизвестные лица. В пользу такой оценки говорят и другие факты: в частности, то, что китайские власти до сих пор не зафиксировали каких-либо механических проблем или проблем с управлением полетом у самолета.

21 марта самолет потерпел крушение во время полета из Куньмина в Гуанчжоу. 132 пассажира и 9 членов экипажа, находившиеся на борту авиалайнера, погибли.

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Виктория Кондратьева
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