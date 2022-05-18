Названы проблемы ставки ЕС на возобновляемую энергию

Экономист назвал маловероятной реализацию плана ЕС по росту доли возобновляемой энергии

Реализация плана Евросоюза по увеличению доли возобновляемой энергии к 2030 до 45 процентов на данный момент является маловероятной, заявил «Ленте.ру» экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он объяснил, что помешать этому могут финансовые сложности, с которым столкнулись все крупнейшие экономики ЕС, а также нестабильность получения энергии таким способом.

Еврокомиссия приняла долгосрочный план для отказа от российских энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, в том числе, должен будет нарастить долю возобновляемой энергии до 45 процентов и сократить энергопотребление на 13 процентов.

Факторы неудачи

«В обычных условиях это выполнимая задача, — считает Демидов. — В 2019 и 2020 годах Европа добилась того, что выработка электроэнергии от альтернативных источников превысила выработку от газа и нефти. Так что позитивные прецеденты были. Но, к сожалению, это все же единичные случаи. Проблема в том, что эти источники крайне нестабильны, связано это с нестабильностью самих природных явлений».

Экономист напомнил, что в 2020 году Великобритания выработала порядка 40 процентов всей электроэнергии с помощью ветряков. Но уже в 2021 году этот показатель упал до 10 процентов по простой причине — год был маловетренным.

«Это все природные факторы. Точно так же год может быть малосолнечным. Или очень холодным, как в 2020 году, когда в США были сильнейшие морозы, заморозившие все ветряки: огромные турбины просто встали и выработка закончилась. Так что первой и основной проблемой на пути реализации этого плана является именно нестабильность получения энергии таким путем», — объяснил Демидов.

Второй проблемой, по его мнению, может стать то, что осуществление задачи Еврокомиссии потребует больших финансовых вложений, которых может просто не оказаться из-за текущего мирового кризиса.

«Основной вклад в альтернативные источники энергии вносят Германия, Франция, Голландия, Испания. И именно эти страны больше всего пострадают от кризиса, потому что там находятся производства, требующие нефти и газа. Так что сложно себе представить, откуда будут браться инвестиции, способные обеспечить названные фон дер Ляйен показатели. В альтернативные источники энергии уже вложили более 100 миллиардов долларов, думаю, потребоваться может еще столько же», — предположил экономист.

Он заключил, что Европа обязательно продолжит работу в этом направлении, но достижение необходимых результатов к 2030 году кажется маловероятным.