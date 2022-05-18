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Cамая дорогая компания мира решила вывести «дочку» на биржу

Saudi Aramco решила вывести на биржу трейдинговую «дочку» Aramco Trading

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Самая дорогая компания мира, саудовская нефтедобывающая Saudi Aramco решила вывести на биржу свою трейдинговую дочернюю структуру Aramco Trading, пишет Bloomberg.

Ожидается, что по результатам IPO (первичного публичного размещения) Aramco Trading будет оценена как минимум в 30 миллиардов долларов. На какой площадке произойдет размещение, не уточняется.

Известно, что организаторами могут стать Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, а на бирже по итогам будут торговаться около 30 процентов акций компании.

На данный момент на биржах уже торгуются бумаги двух других дочерних компаний Saudi Aramco: нефтехимических Saudi Basic Industries (SABIC) и Rabigh Refining & Petrochemical.

В конце 2019 года IPO провела головная структура Saudi Aramco. Оно состоялось на главной бирже Саудовской Аравии Tadawul, и по его итогам Saudi Aramco стала самой дорогой компанией мира с капитализацией в 1,7 триллиона долларов.

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Платон Щукин
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