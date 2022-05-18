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Троих членов банды задержали за убийства и похищения жителей Брянской области

Под Брянском главарей банды «Саранская группировка» задержали за убийства и похищения

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Брянской области троих членов банды задержали за ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Среди фигурантов — 60-летний и 55-летний главари банды, а также 53-летний участник. По данным следствия, не позднее 1995 года подозреваемые создали на территории региона вооруженную группу и назвали ее «Саранская группировка», так как большинство из ее участников родились в Мордовии. Всего в банде было 12 человек, которые убивали и похищали жителей Брянской области.

В частности, именно члены банды в 2005 году убили депутата Брянского горсовета, генерального директора муниципального предприятия «Комплекс» Александра Ищенко, а также совершили покушение на убийство другого депутата, руководившего таксомоторным парком города.

Выйти на след фигурантов удалось благодаря совместной работе следователей регионального управления СКР, сотрудников главного управления криминалистики СКР, местных полицейских и сотрудников главного управления уголовного розыска МВД России. В отношении задержанных возбудили дело по статье 209 («Создание и участие в банде») УК РФ.

Во время обысков в их квартирах и других жилых помещениях при силовой поддержке бойцов Росгвардии были проведены обыски. Следствие будет ходатайствовать о помещении подозреваемых в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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