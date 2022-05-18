Названо среднее количество кредитов на одного россиянина

НБКИ: на одного россиянина в среднем приходится 2,2 кредита

Среднее количество действующих кредитов на одного российского заемщика в апреле составило 2,2. Об этом пишет RT со ссылкой на данные, которые назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

За год показатель увеличился на 0,1 единицы. Прирост обеспечили люди в возрасте до 40 лет. «Аналогичный рост был отмечен и в возрастном сегменте от 50 до 60 лет. В остальных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, наибольшее количество кредитов приходится на россиян в возрасте от 25 до 30 лет и от 30 до 40 лет. Меньше всего ссуд берут люди старше 65 лет (1,8 кредита) и от 60 до 65 лет (1,9 кредита).

При этом количество желающих стать банкротами в России резко выросло. В марте-апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел зарегистрировано 62 341 банкротное дело (на 10 тысяч больше, чем годом ранее). В 2021 году 192 846 человек были признаны банкротами (на 62 процента больше, чем годом ранее).