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Рекордное количество россиян захотели стать банкротами

В России резко выросло количество исков о банкротстве в марте-апреле

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Количество желающих стать банкротами в России резко выросло. В марте-апреле 2022 года в картотеке арбитражных дел зарегистрировано 62 341 банкротное дело (на 10 тысяч больше, чем годом ранее), пишет Forbes. Это рекорд за несколько лет.

В некоторых регионах динамика еще более показательна. Например, количество исков о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Алтайского края в апреле, почти в четыре раза превышает показатель за тот же месяц допандемийного 2019 года. Такое увеличение связано в основном с делами о личном банкротстве граждан, пояснила управляющий партнер юридической фирмы Legal to Business Светлана Гузь.

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В 2021 году 192 846 человек было признано банкротами (на 62 процента больше, чем годом ранее). В первом квартале этого года суды признали несостоятельными 54 190 россиян. Люди хотят банкротиться из-за снижения доходов, доступности процедуры банкротства и роста долгов, поясняют эксперты. В основном физлица сами инициируют процедуры своего банкротства.

Число россиян-банкротов превысило полмиллиона (537 тысяч человек) к 1 апреля 2022 года. Им списали долгов почти на два миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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