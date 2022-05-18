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Пригожин назвал большим унижением возможное возвращение России на «Евровидение»

Продюсер Пригожин заявил, что возвращение России на «Евровидение» станет большим унижением

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России больше не следует принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Любой конкурс в определенный период должен закончить свое существование», — считает шоумен. Он подчеркнул, что музыкальное состязание «превратилось в цирк».

«Идея ведь была очень хорошая. Мне все равно, что с ним будет дальше. Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением. Об этом конкурсе не говорит в мире никто, кроме стран СНГ», — прокомментировал соответствующую возможность Пригожин.

Россия и Белоруссия не участвовали в «Евровидении» в 2022 году. В финале конкурса, который проходил в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra c песней Stefania. Музыканты набрали 631 балл — в конце выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

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Сергей Равин
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