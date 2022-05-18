Пригожин назвал большим унижением возможное возвращение России на «Евровидение»

Продюсер Пригожин заявил, что возвращение России на «Евровидение» станет большим унижением

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России больше не следует принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Любой конкурс в определенный период должен закончить свое существование», — считает шоумен. Он подчеркнул, что музыкальное состязание «превратилось в цирк».

«Идея ведь была очень хорошая. Мне все равно, что с ним будет дальше. Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением. Об этом конкурсе не говорит в мире никто, кроме стран СНГ», — прокомментировал соответствующую возможность Пригожин.

Россия и Белоруссия не участвовали в «Евровидении» в 2022 году. В финале конкурса, который проходил в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra c песней Stefania. Музыканты набрали 631 балл — в конце выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.