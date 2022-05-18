Кадыров назвал свою большую ошибку

Глава Чечни Кадыров признался, что мог предотвратить вторую чеченскую кампанию

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что допускал ошибки в своей жизни. Об этом он заявил в прямом эфире марафона «Новые горизонты», трансляцию которого ведет Chechnya Today во «ВКонтакте».

«У меня были ошибки в личной жизни, но в политике, управлении, служении народу у меня ошибок не было. Были только недоработки», — рассказал руководитель региона, отвечая на соответствующий вопрос участника мероприятия.

Кадыров добавил, что, если бы в 1996–1998 годах он мыслил таким образом, как мыслит в настоящее время, и знал бы ситуацию, то «уничтожил [лидеров движения чеченских сепаратистов Шамиля] Басаева, [Амира ибн аль-] Хаттаба и остальных» и таким образом мог предотвратить вторую чеченскую кампанию. «Вот это моя большая ошибка. У меня не хватило ума и видения [это сделать]», — назвал он.

В августе 2013 года Кадыров через свой аккаунт в соцсетях поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, хотя в тот день отмечался другой праздник, Ураза-байрам. Впоследствии он извинился за ошибку, объяснив ее накопившейся усталостью.