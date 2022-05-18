Кадыров заявил о войне России против НАТО

Глава Чечни Кадыров заявил, что Россия воюет не против Украины, а против НАТО

Россия воюет не против Украины, а против НАТО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его трансляция ведется на странице организации во «ВКонтакте».

«Мы сегодня воюем не против Украины, бандеровцев. Мы воюем против НАТО», — сказал Кадыров.

Он объяснил, что Россия ведет войну с государствами, которые обеспечивает Киев вооружением и деньгами. Он назвал такую помощь мелочью, подчеркнув что Украину можно было бы давно «очистить», если бы не распоряжение президента России Владимира Путина сохранить украинское мирное население и города.

Глава республики заявил, что в ходе спецоперации по защите жителей республик Донбасса российские бойцы освободят Украину от «шайтанов». Операция идет по плану, добавил он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он предостерег страны, которые хотят помешать ходу операции, от вмешательства в боевые действия и предупредил о молниеносном ответе России в случае угрозы ее безопасности.