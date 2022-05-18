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Американский генерал перепутал кадры из игры с боевыми действиями на Украине

Отставной генерал США Маккафри перепутал кадры из игры с боевыми действиями на Украине

Фото: РИА Новости

Отставной американский генерал и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри перепутал кадры из видеоигры Arma 3 с видео боевых действий на Украине. Об этом сообщает Fox News.

В своем Twitter он опубликовал видео, на котором якобы были запечатлены события на Украине. «Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — написал военный в подписи к публикации.

Один из пользователей соцсети обратил внимание Маккафри на то, что ролик — это кадры из видеоигры. После чего генерал удалил запись.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявил, что «новая холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям. Автор статьи для издания The National Interest отметил, что Вашингтон публично заявляет о своем намерении ослабить Россию. Он назвал такой курс ошибкой и подчеркнул, что он обернется двумя проблемами для США. Антироссийский настрой может быть выгоден для Москвы, которая не раз заявляла об угрозе со стороны Запада, а Белый дом почти подтверждает ее слова.

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Марина Совина
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