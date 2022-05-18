В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб

В Москве трехлетний мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб под колесами авто

Трехлетний мальчик на велосипеде случайно выкатился на проезжую часть на Салтыковской улице на востоке Москвы и погиб под под колесами «Газели». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, днем ребенок гулял в сопровождении бабушки и дедушки. В какой-то момент мальчик оказался на оживленной дороге.

На место происшествия вызывали бригаду медиков, однако им не удалось спасти трехлетнего ребенка. Следователи и сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковных Химках водитель на автомобиле Suzuki насмерть сбил пятилетнего ребенка на парковке торгового центра.