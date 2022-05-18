Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб

В Москве трехлетний мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб под колесами авто

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Трехлетний мальчик на велосипеде случайно выкатился на проезжую часть на Салтыковской улице на востоке Москвы и погиб под под колесами «Газели». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, днем ребенок гулял в сопровождении бабушки и дедушки. В какой-то момент мальчик оказался на оживленной дороге.

На место происшествия вызывали бригаду медиков, однако им не удалось спасти трехлетнего ребенка. Следователи и сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковных Химках водитель на автомобиле Suzuki насмерть сбил пятилетнего ребенка на парковке торгового центра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Российским торговым сетям упростят покупку долей иностранных компаний
Московский ресторатор рассказала о счастливой эмиграции
В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб
Ветеринар рассказал о способности кошек лечить людей
Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей
Россия заявила о планах восстанавливать все освобожденные территории Украины
У сериала «Рик и Морти» появится аниме-спин-офф
Доказана связь жирной пищи с раком
Минюст России пополнил реестр иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.