Минобороны заявило о поражении украинского штаба теробороны в ДНР

Минобороны доложило об уничтожении украинского штаба территориальной обороны в ДНР

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования за минувшие сутки был уничтожен пункт территориальной обороны Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракеты Воздушно-космических сил (ВКС) России всего за минувшие сутки поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых — штаб теробороны. Он находился в районе населенного пункта Соледар.

Помимо этого, российские войска уничтожили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В их числе подразделения, в которых располагались наемники из европейских стран — в Николаеве и Красногоровке.